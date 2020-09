L'Atalanta vicina ad un altro colpo: Lammers in arrivo

L’Atalanta è vicina a chiudere il colpo che porterà in nerazzurro Sam Lammers. L’attaccante del PSV in Olanda è paragonato a Van Nistelrooy.

Reduce da una stagione straordinaria, l’ si sta ritagliando un ruolo da grande protagonista anche in sede di calciomercato. Il club orobico ha già chiuso le trattative che hanno portato in nerazzurro Miranchuk, Romero e Piccini e, a quanto pare, non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Il prossimo gioiello messo a disposizione di Gian Piero Gasperini sarà, con ogni probabilità, Sam Lammers. Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, nei giorni scorsi c’è stata un’accelerata importante con il che ha portato la trattativa sui giusti binari e ad un passo dalla definizione.

L’operazione potrebbe essere chiusa a breve sulla base di un trasferimento a titolo definitivo a fronte di un esborso da circa 8 milioni di euro.

Altre squadre

Paragonato in a Ruud Van Nistelrooy, Lammers abbina buonissime qualità tecniche ad un gran fisico che gli permette di farsi valere nel gioco aereo. Prototipo della punta moderna, a Bergamo potrebbe compiere quel salto definitivo che nella scorsa stagione gli è stato negato dalla rottura di un legamento.

All’Atalanta potrebbe andare a ricoprire il ruolo di vice-Zapata. Quello che è certo che andrebbe a rafforzare un reparto già fortissimo.