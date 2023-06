L'Atalanta punta su Kolasinac: accordo verbale con l'ex Arsenal

Colpo d'esperienza per l'Atalanta: Sead Kolasinac in arrivo a costo zero dopo un anno e mezzo di Marsiglia in Ligue 1.

In vista del ritorno in Europa League, l'Atalanta si regala un rinforzo di caratura internazionale: come riportato da 'Sky Sport', c'è l'accordo verbale con Sead Kolasinac.

L'esterno bosniaco, all'occorrenza anche difensore, sarà un colpo a zero per Gian Piero Gasperini, in virtù di un contratto col Marsiglia che non verrà rinnovato.

La prossima settimana, invece, sarà presumibilmente quella delle visite mediche e dell'ufficialità del trasferimento all'Atalanta dopo una stagione e mezza trascorsa in Ligue 1: quattro goal e un assist in 41 presenze stagionali nel 2022/23. Contratto di durata biennale con opzione di prolungamento per un'ulteriore annata.

Insieme a Dzeko, Kolasinac è una delle colonne della nazionale bosniaca con cui è sceso in campo in 53 occasioni, dato che gli permette di stazionare al decimo posto nella classifica dei giocatori più presenti di sempre tra i 'Dragoni'.

In carriera ha vestito anche le maglie di Schalke 04 (con cui ha subìto la cocente delusione della retrocessione in Zweite Liga nel 2021) e Arsenal: con i 'Gunners' ha vinto una FA Cup e due Community Shield.