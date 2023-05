Atalanta, stagione finita per Zapata: lesione del gemello mediale

Zapata non sarà a disposizione di Gasperini per le ultime partite della stagione: un duro colpo per l'Atalanta.

Non arrivano buone notizie dall'infermeria dell'Atalanta per Gian Piero Gasperini: in particolare da Duvan Zapata, la cui stagione può considerarsi conclusa con tre giornate d'anticipo per quanto riguarda il campionato.

L'attaccante colombiano ha rimediato la lesione della giunzione muscolo/tendinea distale del gemello mediale della gamba destra, che non gli permetterà di scendere in campo per aiutare i nerazzurri nella corsa ad un posto in Champions League.

La probabile nuova penalizzazione della Juventus sarebbe infatti un assist bello e buono alle speranze dell'Atalanta, attesa dalle sfide contro Verona, Inter e Monza: da affrontare tutte senza Zapata.

L'ex Napoli non è l'unico giocatore che rivedrà il campo direttamente la prossima stagione: out anche Soppy (lesione muscolare di terzo grado del bicipite femorale della coscia sinistra), Palomino (rottura del tendine distale del muscolo semitendinoso) e Vorlicky (operato al ginocchio).

Questi nomi si aggiungono ad Hateboer, già da diverse settimane ai box dopo la rottura del legamento crociato che ne ha anticipato l'inizio delle 'vacanze'.