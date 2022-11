Atalanta, il Tribunale Antidoping assolve Palomino

Ad agosto la positività al Nandrolone, oggi il Tribunale Antidoping scagiona il difensore dell'Atalanta dalle accuse.

Il Tribunale Nazionale Antidoping di Nado Italia ha assolto José Palomino. Il difensore argentino dell'Atalanta era risultato positivo al nandrolone, un anabolizzante, nel corso di un controllo a sorpresa effettuato nel mese di luglio.

Le controanalisi sostenute ad agosto avevano confermato la positività del calciatore alla suddetta sostanza.

Nei giorni scorsi, Palomino era stato ascoltato dal Tribunale Antidoping, dichiarandosi fiducioso dopo l'incontro nel corso del quale si era dichiarato innocente.

L'assoluzione e le motivazioni della decisione saranno rese note entro 30 giorni.

Il difensore non ha ancora potuto esordire in questa stagione con la maglia dell'Atalanta, essendo stato bloccato in seguito alla sua presunta positività.

Ora potrà tornare a disposizione di Gasperini in una stagione che vede i nerazzurri attivi solamente in campionato (in attesa dell'inizio della Coppa Italia) e in piena corsa per un posto in Champions League.