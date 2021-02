Atalanta, questo Gosens è letale: sono 17 i goal negli ultimi due campionati

Robin Gosens sta viaggiando a medie realizzative da attaccante vero. Nei maggiori campionati europei nessun difensore segna quanto lui.

Quando l’Atalanta nell’estate del 2017 l’ha prelevato dall’Heracles Almelo, erano in pochi coloro che in Italia avevano anche solamente sentito nominare Robin Gosens.

Quattro anni dopo invece, il giocatore tedesco non solo è considerato uno degli esterni più forti del campionato, ma è uno degli elementi che maggiormente fanno la differenza a livello europeo.

Schierato a sinistra nel 3-4-2-1 di Gian Piero Gasperini, Gosens alla sua straordinaria bravura nel riuscire a coprire tutta la fascia, abbina numeri da attaccante vero. Nella scorsa stagione si è reso protagonista di un grande exploit sfiorando la doppia cifra, in fatto di goal, in campionato, ma in questa sta facendo, dal punto di vista delle medie realizzative ancora meglio.

Nell’annata 2019-2020 Gosens ha infatti segnato 9 goal in 34 partite di Serie A, alle quali va aggiunta un altro realizzato in Champions League. In quella 2020-2021 invece, è già salito a quota 8, ma dopo 20 gare di Serie A.

Le sue vittime nel torneo sono sin qui state Lazio, Fiorentina, Roma, Sassuolo, Parma, Torino, Napoli e per ultima la Sampdoria e se si esclude la partita con i granata (finita 3-3) in tutte le altre nelle quali è andato a rete la sua Atalanta ha poi vinto.

Se ai goal segnati in campionato si aggiunge anche quello realizzato in Champions League contro il Liverpool (altra gara vinta), il numero complessivo di reti da quando milita nell’Atalanta sale a 24 in 135 partite, ben 19 dei quali arrivati in queste due ultimi stagioni.

Un numero elevatissimo che pone Gosens al primo posto di una speciale classifica: tra questo e lo scorso campionato ha segnato 17 goal, cosa questa che fa di lui (e con almeno quattro reti di vantaggio) il difensore più prolifico dei cinque maggiori tornei europei.

Lo stesso Gosens, parlando dopo Sampdoria-Atalanta ai microfoni di DAZN, ha parlato del momento che sta vivendo.