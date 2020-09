L’Atalanta e Gomez avanti insieme: ‘no’ ai milioni dell’Al-Nassr

Alejandro Gomez resterà all’Atalanta. Il campione argentino ha deciso di non cedere alle ricchissime lusinghe dell’Al-Nassr.

Alejandro Gomez è e continuerà ad essere anche in futuro uno degli uomini di punta dell’ . Nei giorni scorsi sono circolate voci relative ad un possibile addio alla Dea 'causato' da un’offerta faraonica proveniente dall’ , ma oggi nulla lascia realmente pensare al fatto che il ‘Papu’ possa lasciare la squadra nella quale si è imposto come uno dei più forti giocatori in assoluto della .

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’Al-Nassr ha effettivamente provato il grande colpo mettendo sul tavolo un ingaggio da circa 8 milioni di euro a stagione, ma alla fine a prevalere è stato il cuore.

Gomez potrebbe anche aver vacillato per un istante di fronte a cifre clamorose, ma di fatto la sua permanenza a Bergamo non è mai stata in dubbio. A 32 anni ha ancora molto da dare ai massimi livelli e le possibilità per andare in futuro in altri club pronti ad offrirgli ingaggi faraonici di certo non mancheranno.

Il ‘Papu’ ha scelto la sua Atalanta e quella Bergamo che l’ha adottato al punto di nominarlo ‘cittadino benemerito’, nonchè l’affetto di una tifoseria che vede in lui un idolo assoluto. A spingerlo verso questa decisione anche la volontà di non allontanare la sua famiglia da una città nella quale si trova splendidamente, oltre che la possibilità prettamente calcistica di essere ancora protagonista in e leader di una squadra che ormai ha tutto il diritto di sognare in grande.