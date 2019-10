Atalanta, Gasperini svela: "Barrow? Rimasto contro il mio parere"

L'allenatore dell'Atalanta al 'Corriere dello Sport' svela il retroscena su Barrow, ma adesso spera: "Ora può avere delle opportunità".

Musa Barrow due anni fa è stato lanciato da Gasperini nella prima squadra dell' ma, dopo un exploit iniziale, alla seconda stagione non è riuscito ad imporsi, perdendo continuità e confidenza.

In estate il giocatore sembrava potesse finire in prestito da qualche parte, sempre in , ma alla fine è rimasto a Bergamo. Gasperini al 'Corriere dello Sport' rivela che lui per primo voleva che Barrow andasse a giocare altrove.

"Per lui sarebbe stato importante andare a giocare con continuità e invece è rimasto contro il mio parere. Ora può avere delle opportunità e starà a lui sfruttarle"

Gasperini fa riferimento al presente perché adesso si è infortunato Duvan Zapata e, anche se davanti ha sempre Muriel, Barrow potrebbe avere qualche occasione in più per giocare e farsi vedere da Gasperini. Ma dovrà essere lui a sfruttare bene la chance...