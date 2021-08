L'Atalanta punta su Thorsby: trattativa in corso con la Sampdoria

Il club nerazzurro molto vicino a Morten Thorsby, centrocampista norvegese della Sampdoria arrivato in Italia due stagioni fa.

Solidità e duttilità: questo il riassunto delle prime due stagioni in Italia di Morten Thorsby, centrocampista della Sampdoria arrivato in Serie A nel 2019, autore di prove consistenti in maglia blucerchiato e finito nei radar di squadre d'alta classifica.

Una su tutte l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, alla ricerca di un rinforzo che possa consegnare certezze al centrocampo nerazzurro. Come riportato da "Sky Sport", la Dea sarebbe pronta a offrire circa 6 milioni per arrivare al norvegese, che corrisponde all'identikit del giocatore-tipo dell'allenatore atalantino.

Classe '96, alla Sampdoria 61 presenze e 5 reti, l'ultima in Coppa Italia qualche giorno fa contro l'Alessandria: più in generale, come detto, dinamismo tra mediana e trequarti, che ne fa un elemento interessante in ottica nerazzurra, vista la tendenza della formazione di Gasperini a mutare forma in campo.

Per adesso contatti tra i due club alla ricerca di un accordo, ma le possibilità di chiudere lo stesso sono molto alte: nei prossimi giorni le parti potrebbero avvicinarsi ulteriormente.

Thorsby arrivato in Italia dall'Heerenveen dopo 5 anni in Olanda, si trova di fronte a una grande opportunità, in un'Atalanta che quest'anno vuole confermare quanto di buono fatto nelle scorse stagioni. E forse anche di più.