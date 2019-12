Atalanta, Gasperini su Kjaer: "Fuori con lo Shakhtar per scelta tecnica mia"

Gasperini ha spiegato l'esclusione di Kjaer in Champions: "Fa fatica nel nostro sistema. Volevo farlo giocare in settimana, ma non ero convinto".

Sono ore di festa per l', che ha centrato la prima storica qualificazione agli ottavi di Champions League, alla prima partecipazione: prima della 'Dea' ce l'aveva fatta soltanto il dei miracoli nell'edizione 2016/17.

Nell'euforia generale del post-gara, il tecnico Gian Piero Gasperini ha anche toccato un punto delicato. Ai microfoni di 'Sky Sport' ha parlato della situazione di Simon Kjaer, non convocato per la sfida contro lo Donetsk per scelta tecnica.

“Un nuovo caso Skrtel? Posso dire che non è venuto per scelta tecnica mia. È un giocatore molto forte, ma fa fatica a interpretare il nostro modo di giocare sotto l’aspetto dinamico. Ha altre caratteristiche, io volevo farlo giocare questa settimana, ma non sono stato convinto”.

Il centrale danese, arrivato in prestito dal , ha giocato soltanto 6 partite con la maglia dell'Atalanta, due delle quali da subentrato. Soltanto una presenza in , nell'ultima sfida interna contro la vinta 2-0.

Ieri nel finale Gasperini si è affidato al giovane Ibanez, che aveva giocato soltanto un minuto in nerazzurro in tutto il 2019. Ha risposto presente. Kjaer invece si è accontentato di festeggiare per i suoi compagni da casa.