Atalanta sulle fasce: piace l'ex Milan Bellanova

Raoul Bellanova è finito nel mirino dell'Atalanta: l'ex terzino del Milan è ora di proprietà del Bordeaux. Si può chiudere in prestito con riscatto.

Le corsie laterali sono da sempre una prerogativa importante nel gioco di Gian Piero Gasperini: se la sua vola, buona parte del merito è delle ali (in tutti i sensi) che offrono più opzioni in fase offensiva, sovrapponendosi in appoggio agli attaccanti.

Proprio per rinforzare quelle delicate zone del campo, la 'Dea' sta per chiudere con l'Heracles per Lennart Czyborra, in arrivo per una cifra compresa tra i 3.5 e i 4 milioni di euro. Ma quello del tedesco non dovrebbe essere l'unico volto nuovo.

Come riportato da 'Sky Sport', l'Atalanta è interessata a Raoul Bellanova, esterno destro di proprietà del che un anno fa lo prelevò dal per poco meno di un milione.

Paulo Sousa non gli ha concesso grande fiducia in questa prima parte di stagione: solo una presenza nella gara d'esordio di contro l'Angers, in cui fu schierato dal primo minuto. Poi solo panchina e tribuna.

Il trasferimento all'Atalanta di Bellanova potrebbe avvenire sulla base di un prestito di diciotto mesi con riscatto, formula alla quale stanno lavorando le due società.