Atalanta, esordio da sogno per Traore: primo goal in Serie A a 17 anni

Amad Traorè, fratello del centrocampista del Sassuolo Hamed, fa il suo esordio in Serie A e va subito in goal all'età di 17 anni.

Un pomeriggio che difficilmente dimenticherà, un esordio praticamente perfetto in : Amad Traorè mette subito il suo sigillo al primo match con la maglia della prima squadra dell' andando a segno sei minuti dopo il suo ingresso in campo.

Con DAZN segui la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il giovanissimo attaccante classe 2002, fratello del centrocampista del Hamed Traoré (classe 2000), realizza subito il suo sogno all'età di 17 anni mostrando le qualità della casa: discesa sulla destra e sinistro secco dal limite, con l'aiuto di un Musso non impeccabile.

Ala destra capace di giocare sulla fascia opposta o alle spalle della prima punta: Amad Traorè è l'ennesimo prodotto del ricchissimo vivaio nerazzurro. Arrivato a Bergamo in tenera età, cresce nel settore giovanile della Dea e brucia le tappe a suon di goal: nasce come mezz'ala ma si trasforma ben presto in un attaccante esterno dotato di ottima tecnica e velocità.