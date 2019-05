Atalanta, Duvan Zapata sogna il Real Madrid: "Speriamo... "

Ha appena conquistato la con l' ma ora Duvan Zapata sogna in grande e guarda a Madrid, sponda Real.

L'attaccante colombiano, intervistato da 'Noticias Caracol', scherza sul presunto interessamento del club spagnolo nei suoi confronti.

"Non mi ha chiamato nessuno, speriamo... Ho visto che mi hanno accostato al Real e questo per me è un onore. Io però cerco di stare tranquillo e tenere i piedi per terra".