L'Atalanta per ripartire, Caldara non vede un ritorno al Milan: "Può bastare così"

Il difensore dell’Atalanta, Mattia Caldara, ricorda l’anno e mezzo vissuto al Milan: “Se non ha funzionato, è stata colpa mia”.

Tornato all’ lo scorso gennaio dopo la travagliata esperienza al , Mattia Caldara oggi si riscopre ancora costretto a stare lontano dai campi da gioco. A fermarlo questa volta non è stato un infortunio, ma quell’emergenza Coronavirus che ha costretto il calcio italiano a sospendere momentaneamente la sua stagione.

Caldara, in un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’ ha spiegato cosa servirà per tornare all’attività.

“Sarà banale: la prima cosa è la salute, pensare a chi sta dando la vita per salvare delle vite e ai rischi di contagio, per noi e per chi ci sta vicino. Senza pericoli, sono il primo ad aver voglia di fare il lavoro che mi piace. E che mi manca”.

Negli ultimi giorni è aumentato l’ottimismo di pensa che la stagione possa essere portata a termine.

“La curva del contagio sembra in calo: sarà quando sarà, ma credo che si debba finire e si potrà finire. Anche le coppe, magari con degli spareggi o partita secche, se necessario”.

L’Atalanta oltre a confermarsi squadra di primissimo livello in campionato, è stata la grande rivelazione della .

“Abbiamo un modo di giocare molto particolare, che in Europa non si conosce ancora bene: dobbiamo sfruttarlo. Ma la cosa più importante è giocarli, questi quarti: almeno quanto provare ad andare avanti”.

Caldara è reduce da un’esperienza al Milan nella quale è riuscito a totalizzare una sola presenza in in un anno e mezzo.

“Per la prima volta nella mia vita non sono riuscito a ripagare la fiducia avuta da un club, ad esprimermi ai miei livelli: mi brucia molto, è stata una sconfitta. Ci penso ancora, ma so che devo accantonarla: un anno e mezzo così difficile è stato già abbastanza. E al Milan dirò sempre grazie: se non ha funzionato, è stata colpa mia”.

Il 2021 sarà un anno importante, visto che si disputeranno gli Europei e che scadrà il prestito di 18 mesi dal Milan.