L'Atalanta prende un'altra punta: arriva Lammers dal PSV

I nerazzurri hanno definito l'acquisto del 23enne olandese Sam Lammers, che arriva dal PSV Eindhoven.

Manca solo l'ufficialità, ma l' ha messo le mani su un nuovo attaccante che andrà a rimpolpare la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini.

I bergamaschi hanno ulteriormente potenziato il reparto offensivo con un centravanti che rappresenterà un'affidabile alternativa a Duvan Zapata e Luis Muriel: si tratta di Sam Lammers, 23enne olandese di proprietà del .

L'Atalanta pagherà circa 10 milioni di euro per l'attaccante che non si è allenato con la sua attuale squadra: il PSV gli ha dato il permesso di trattare personalmente con i bergamaschi per trovare la quadra relativa all'ingaggio.

Sam Lammers neemt vandaag niet deel aan de training. Hij heeft de ruimte gekregen om de persoonlijke gesprekken met Atalanta Bergamo op te starten. — PSV (@PSV) September 18, 2020

Lammers è reduce da una stagione sfortunata e condizionata pesantemente da un infortunio al ginocchio: appena dieci le presenze totali condite da tre goal, magro bottino che comunque è bastato per far scattare la scintilla con l'Atalanta.