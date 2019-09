Atalanta, Arana confessa: "Al Siviglia ero disperato"

Guilherme Arana, neo acquisto dell'Atalanta, racconta la sua esperienza al Siviglia: "Volevo giocare a tutti i costi, è stata dura".

Sembra essere cambiata finalmente aria per il difensore della nazionale Under 23 brasiliana Guilherme Arana, che è approdato all' per ritrovare, dopo tanto tempo, la possibilità di avere un ruolo da protagonista.

Una parentesi sfortunata al dove ha collezionato 25 presenze in due stagioni, troppo poco per uno come lui che ha tanta voglia di dimostrare il suo valore in campo. Intervistato da 'El Desmarque', Arana ha raccontato tutta la sua frustrazione nel vedere gli altri giocare al posto suo.

"Al Siviglia ero disperato perché avevo 22 anni e volevo giocare. Sapere di non poterlo fare mi faceva stare male. Ero comunque fiducioso e sapevo che qualcosa sarebbe comunque successo. È stata un’esperienza che mi ha fatto crescere lo stesso, adesso all’Atalanta sono stato accolto bene e sono pronto a godermi l’avventura. Sono in un grande club e questo mi rende felice".

Parole che non possono che far bene a lui e soprattutto all’ambiente atalantino, pronto per una stagione che si preannuncia molto impegnativa tra , e Coppa . Mister Gasperini avrà bisogno di tutti i componenti della rosa, e le dichiarazioni di Arana gli faranno certamente piacere.