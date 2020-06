Aston Villa-Sheffield United, Goal Line Technology ostuita: negato un goal agli ospiti

Norwood calcia e Nyland si porta il pallone oltre la linea, ma non è goal: "Le 7 telecamere erano ostruite da portiere, difensore e palo".

Bentornata Premier League. E bentornate polemiche. Sì, ci sono anche lassù. E il motivo è lo stesso che animava e tornerà ad animare il pallone italiano: il VAR. O meglio, in questo caso, la mancanza del VAR, che ha condizionato in maniera notevole l'andamento di - , gara che ha segnato il ritorno del campionato inglese.

La gara del Villa Park si è conclusa con un apparentemente poco emozionante 0-0. Apparentemente, appunto. Perché nel primo tempo è accaduto un episodio clamoroso: Norwood ha calciato una punizione per lo Sheffield United, il portiere di casa Nyland non ha trattenuto goffamente il pallone e se l'è portato oltre la linea. Goal. Anzi no. Il direttore di gara, Michael Oliver, ha lasciato proseguire tra le proteste dei giocatori ospiti.

Una decisione che ha dell'incredibile: come si è potuto notare dai vari replay proposti da molteplici angolazioni, il pallone calciato da Norwood e non trattenuto da Nyland ha oltrepassato in maniera piuttosto evidente la linea di porta.

E allora, perché mai il goal non è stato assegnato? Semplice: perché la Goal Line Technology non è entrata in azione. E, dunque, senza l'ausilio dell'occhio di falco e della tecnologia, Oliver non è riuscito a stabilire se il pallone sia entrato completamente in rete oppure no.

A spiegare attraverso un comunicato come tutto ciò sia stato possibile è stata la Hawk-Eye, l'azienda che fornisce la Goal Line Technology alla Premier League:

"Gli arbitri della partita non hanno ricevuto il segnale al loro orologio o all'auricolare, come da protocollo del Goal Decision System (GDS). Le sette telecamere posizionate sulle tribune attorno all'area di rigore sono state significativamente ostruite dal portiere, dal difensore e dal palo. Un tale livello di ostruzione non era mai stato visto prima nelle 9000 partite nelle quali il sistema Goal Line Technology della Hawk-Eye era operativo". "Il sistema è stato testato ed è stato dimostrato funzionale prima dell'inizio della partita secondo il regolamento dell'IFAB e confermato come funzionante dagli arbitri di gara. Il sistema è sempre rimasto funzionante".

Lo Sheffield United, però, non l'ha presa granché bene. E dopo l'episodio ha immediatamente twittato il video dell'azione incriminata, prendendola sul ridere:

"Non funzionava".

It wasn’t working 😂 — Sheffield United (@SheffieldUnited) June 17, 2020

C'è anche chi, come il difensore del United Ryan Taylor, ha chiesto ironicamente il... ritorno del VAR, così criticato in anche nei mesi precedenti l'interruzione del campionato.

Goal line technology not turned on. Bring back VAR 🤣🤣🤣 — Ryan Taylor (@TaylorR1984) June 17, 2020

Con questo pareggio, lo Sheffield United manca il sorpasso al quinto posto al , rimanendo comunque in piena corsa per l'Europa. L'Aston Villa, invece, non riesce a uscire dalla zona retrocessione. Ma deve ringraziare un guasto tecnologico per aver portato a casa almeno un punticino.