L'Aston Villa compra solo ex Serie A: dopo Young, ecco Coutinho e Digne

Il calciomercato per dare nuova linfa alla propria stagione e ad una situazione di classifica decisamente deludente. L'Aston Villa non se la passa certo bene nella Premier League 2021/2022 e ancora una volta, come di consueto, la soluzione a tutti i mali dell'annata sembrano essere le trattative in entrata.

14esimo in classifica con appena 22 punti conquistati, l'Aston Villa si ritrova comunque a +11 sul terzultimo posto, complice un trio Burnley-Newcastle-Norwich che non riesce a schiodarsi dagli ultimi posti in graduatoria, distanziando tutte le altre compagini della massima serie.

Per questo il club di Birmingham è entrato prepotentemente sul calciomercato: ha acquistato in prestito dal Barcellona il brasiliano Coutinho e dunque ha chiuso ufficialmente per un altro ex Serie A come Lucas Digne. Quest'ultimo, passato alla Roma nel 2015/2016, ritrova il vecchio centrocampista dell'Inter dopo il Barcellona dopo aver lasciato l'Everton a titolo definitivo per circa 30 milioni di euro.

Si allarga dunque la lista di vecchie conoscenza italiane, considerando che nel corso del 2021 era tornato in squadra, dopo dieci anni dalla prima esperienza con la maglia dei Villans, Ashley Young.

Per Gerrard, tecnico dell'Aston Villa, gli obiettivi sono stati raggiunti, ma il calciomercato non si ferma qui, considerando la volontà di intervenire anche in altre zone del campo, così da provare a vivere un girone di ritorno da rincorsa, provando ad ottenere almeno un posto in Conference League.

Difficile, non solo per la grande bagarre, ma per un Aston Villa che sembra perso ormai la verve per lottare in zona europa: da anni e anni. L'ultima volta che è andata oltre il nono posto è infatti nel 2009/2010, quando ottenne per la terza volta consecutiva la sesta piazza.

Da lì continua lotta in zona salvezza e gli anni in Championship da cui è risalita solamente nell'estate 2019.