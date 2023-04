Assist di Zaniolo e goal di Icardi, ma non basta: Galatasaray fuori dalla Coppa di Turchia

La 'connection' Zaniolo-Icardi non basta al Galatasaray per evitare l'eliminazione dalla Coppa di Turchia: esulta l'Istanbul Basaksehir.

Fine della corsa in Coppa di Turchia per il Galatasaray: il cammino dei giallorossi si interrompe ai quarti di finale per mano dell'Istanbul Basaksehir guidato dall'ex interista Emre Belözoğlu, peraltro espulso al 39' della prima frazione.

Al 'Nef Stadium' finisce 2-3: dopo un goal annullato per fuorigioco ad Aktürkoglu, sono gli ospiti a passare grazie a Szysz, vantaggio che però dura appena otto minuti ed è interrotto da una capocciata dell'ex Sassuolo Kaan Ayhan, servito da una spizzata di Mauro Icardi su azione d'angolo.

Aleksic riporta avanti di una rete l'Istanbul Basaksehir, ripreso a inizio secondo tempo: assist dalla destra di Nicolò Zaniolo a servire l'ex capitano dell'Inter, un rapace nell'anticipare tutti sul primo palo.

Un'intesa perfetta, che però non basta ad evitare l'epilogo più triste: al 66' Szysz firma la sua personale doppietta e regala successo e qualificazione in semifinale ai suoi, che in campionato invece stazionano al sesto posto.

Sono infatti ben diciannove le lunghezze di distanza proprio dal Galatasaray, primo della classe con nove punti di vantaggio sul Fenerbahce secondo, che però ha disputato una partita in meno.