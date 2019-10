Agnelli lancia Cristiano Ronaldo: "Merita il Pallone d'Oro"

E’ una giornata intensa quella che si sta vivendo in casa . Allo Stadium va in scena un’Assemblea degli azionisti quanto mai importante, perché se da un lato c’è da approvare il bilancio 2018/19 che ha fatto registrare un -40 milioni, dall’altro va approvato un passaggio che risulterà fondamentale al fine di garantire alla società un ulteriore innalzamento del suo livello: l’aumento di capitale da 300 milioni di euro.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli , intervenendo in conferenza stampa, ha spiegato quali sono gli obiettivi del club.

"Abbiamo visto cosa la Juventus ha cercato di diventare nel corso di questi anni e questo deve essere un punto di partenza, un punto d’ispirazione per quelli saranno i nostri obiettivi futuri. A febbraio abbiamo annunciato un il collocamento di un prestito obbligazionario non convertibile per 175 milioni con lo scopo di dotare la società di risorse finanziarie per la propria attività ottimizzando la struttura e le scadenze del debito. Oggi oltre a chiedere l’approvazione del bilancio che si è chiuso a giugno 2019, chiederemo agli azionisti di approvare un aumento di capitale da 300 milioni di euro dedicati interamente al piano di sviluppo per gli esercizi 2019/20 e fino al 2023/24, che ha come principali obiettivi quelli del mantenimento della competitività sportiva, l’incremento dei ricavi operativi e della visibilità del brand Juventus nei mercati internazionali e il consolidamento dell’equilibrio economico-finanziario”.