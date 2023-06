Asse Lazio-Salernitana: scambio Cancellieri-Bonazzoli, ai biancocelesti piace anche Dia

Giro di trattative tra biancocelesti e campani: si lavora ad un possibile scambio Cancellieri-Bonazzoli. Alla Lazio piace Dia: è valutato 25 milioni.

Asse di mercato caldissimo quello che potrebbe formarsi sulla tratta Roma-Salerno, con protagoniste assolute la Lazio e la Salernitana, le quali potrebbero dare vita ad un interessante giro di trattative.

Come riferito da 'Sky', il club campano ha messo nel mirino l'attaccante Matteo Cancellieri che, in granata, potrebbe sicuramente trovare un minutaggio maggiore rispetto a quanto si è visto in terra capitolina, con il classe 2002 finito progressivamente ai margini del progetto di Maurizio Sarri.

In tal senso è su questi presupposti che potrebbe prendere forma l'idea di uno scambio che vedrebbe invece indirizzato verso il percorso inverso, con destinazione la sponda biancoceleste della capitale, Federico Bonazzoli, che a Roma andrebbe a ricoprire il ruolo di vice Immobile.

Restando in tema di attaccanti, però, la Lazio ha chiesto informazioni al club campano a proposito di Boulaye Dia, autore di 16 goal al suo primo anno in Serie A, nonché una delle note più liete dell'ultima stagione.

Il club presieduto da Danilo Iervolino riscatterà il giocatore dal Villarreal, fissando a 25 milioni il prezzo per una sua eventuale cessione. La Lazio è ovviamente avvisata.