Asse Inter-Cagliari, non solo Godin: spunta l'idea Asamoah

Godin è uno dei giocatori in uscita dall'Inter, in trattativa con il Cagliari. Ma i sardi pensano anche ad Asamoah, secondo 'La Nuova Sardegna'.

Tanti giocatori in uscita dalla rosa dell' in questo momento. Uno dei più caldi è sicuramente Diego Godin, ma l'amichevole contro il Lugano ha dato anche altri indizi, come ad sempio la non convocazione di Antonio Candreva, a sorpresa, e Kwadwo Asamoah.

E proprio quest'ultimo, secondo quanto riportato da 'La Nuova Sardegna', sarebbe entrato nei discorsi tra Inter e , già avviati per Diego Godin (sul quale ci sono ancora dei ragionamenti sull'ingaggio e sulla durata del contratto).

Per Asamoah, invece, ancora si tratta solo di un'idea. Il Cagliari si inserirebbe nel caso di rescissione tra il giocatore ex e l'Inter, in modo da prenderlo a costo zero.

E i discorsi tra le due squadre non finiscono qui, visto che c'è sempre caldo anche il nome di Radja Nainggolan, che il Cagliari non ha rinunciato completamente a riavere.