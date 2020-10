Asamoah suggestione per la Sampdoria, Moses può tornare all'Inter

La Sampdoria potrebbe mettere le mani su Kwadwo Asamoah, fuori dai piani dell'Inter, che bussa al Chelsea per riavere in prestito Victor Moses.

Le ultime battute di mercato, in casa , potrebbero riservare ancora colpi di scena in entrata e in uscita. L'ultima idea in casa nerazzurra, infatti, è quella legata al ritorno di Victor Moses.

L'esterno nigeriano, come riferisce 'Sky', è finito nuovamente nei radar di Ausilio e Marotta che avrebbero bussato al per ottenerlo in prestito come avvenuto lo scorso gennaio.

Nel contempo, chi si accinge a salutare l'Inter dopo essere finito ai margini del progetto Conte è Kwadwo Asamoah: il ghanese è la suggestione della , che dopo Candreva potrebbe accogliere un nuovo rinforzo dal club di Suning.