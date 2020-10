Asamoah lascia l'Inter: ufficiale la risoluzione del contratto

Kwadwo Asamoah e l'Inter hanno risolto il contratto che legava il ghanese al club fino al 2021: l'annuncio con un post di ringraziamenti.

Il mercato estivo dell' si è concluso senza botti in entrata, se si esclude l'acquisto di Darmian: nelle ultime ore della sessione si è però concretizzato un addio che era da tempo nell'aria.

Quello di Kwadwo Asamoah, da tempo ai margini della squadra titolare: la società nerazzurra ha ufficializzato la risoluzione del contratto del ghanese con un post di ringraziamenti pubblicato su Twitter.

Asamoah lascia l'Inter dopo due stagioni, delle quali solo la prima con Spalletti in panchina l'ha visto in campo con regolarità: l'arrivo di Conte e una serie di problemi fisici lo hanno relegato al ruolo di corpo estraneo, senza la possibilità di entrare a far parte delle varie rotazioni.

L'ex potrebbe comunque rimanere in : sulle sue tracce c'è la che lo accoglierebbe a braccia aperte, così come fatto per un altro ex interista, Antonio Candreva.