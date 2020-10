AS - Kondogbia va all'Atletico Madrid: domenica le visite mediche

Geoffrey Kondogbia lascia il Valencia per l'Atletico, che ha avuto a disposizione un mese extra di mercato per il 'caso Thomas'. Affare da 20 milioni.

Flop piuttosto sonante in , Geoffrey Kondogbia riparte in grande stile. La sua nuova avventura si chiama : secondo l'edizione online del quotidiano spagnolo 'AS', è fatta per il trasferimento in biancorosso dell'ex centrocampista dell' , pronto a lasciare il .

Accordo raggiunto per 20 milioni di euro circa e visite mediche in programma già nella giornata di domani. Kondogbia, che ha iniziato la stagione con il Valencia, si trasferirà immediatamente all'Atletico Madrid, dove si metterà a disposizione per la seconda parte dell'annata spagnola.

L'operazione è stata resa possibile dalla vicenda relativa a Thomas Partey, che nelle ultime ore del mercato estivo ha lasciato l'Atletico per andare all' : il ghanese se n'è andato tramite una rescissione unilaterale del contratto, provocata dal pagamento della clausola rescissoria da parte degli inglesi, e ciò ha permesso ai Colchoneros di avere a disposizione un mese extra, fino a giovedì 5 novembre, per acquistare un giocatore proveniente dalla .

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

Il giocatore in questione è proprio Kondogbia, che dunque lascerà il Valencia dopo tre stagioni e qualche settimana. Il francese aveva iniziato l'annata da titolare, ma da quando è iniziata la trattativa con l'Atletico Madrid non è stato più convocato. Ora si appresta a sostituire Thomas nella rosa di Simeone.