AS - Kane 'minaccia' l'addio al Tottenham: la Juve segue la situazione

non esclude una possibile partenza dagli Spurs: "Non rimango solo per il gusto di farlo". Secondo il quotidiano spagnolo, i bianconeri vigilano.

Il vive la stagione più difficile degli ultimi anni, in lotta per la e lontano dalle posizioni di vertice a cui era abituato. Una situazione dovuta anche agli infortuni, soprattutto quella di Harry Kane.

L'attaccante inglese, simbolo degli Spurs è ai box da diverse settimane per un infortunio. La sua assenza ha pesato molto. Per questo i tifosi tremano, soprattutto dopo le dichiarazioni dello stesso Kane in una diretta Instagram con Jamie Redknapp, commentatore di 'Sky Sport'.

"È una di quelle cose, a cui non posso dire di sì o di no. Amo gli Spurs e li amerò sempre, ma l'ho sempre detto: se dovessi sentire che non stiamo andando nella giusta direzione, non rimarrei solo per il gusto di farlo. Sono un giocatore ambizioso, voglio diventare un giocatore top".

Secondo quanto riportato da 'As', sarebbero diverse le squadre che seguono la situazione del numero 10 del Tottenham. Oltre al e al ci sarebbe anche la , vigile sulle possibili evoluzioni.

Altre squadre

Il costo delle trattative rischia comunque di essere molto elevato: Daniel Levy, presidente degli Spurs, non fa sconti. E l'attaccante è legato al club londinese fino al 2024. Starà anche alle sensazioni di Kane. La , da lontano, segue e vigila.