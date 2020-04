AS: James in partenza dal Real, la Juventus alla finestra

James Rodriguez sarà ceduto a fine stagione dal Real Madrid. Su si lui in Italia non solo il Napoli ma anche la Juventus.

Già la scorsa estate James Rodriguez sembrava vicino a lasciare il , con il di Carlo Ancelotti in testa alle sue pretendenti. Poi il colombiano è rimasto in ma la sua stagione non è certo stata indimenticabile, anche per via di un infortunio.

Secondo quanto riportato da 'AS', stavolta James Rodriguez non resterà una sola stagione in più al Real Madrid. Sia perché Zinedine Zidane non conta su di lui, sia perché il suo contratto scade nel 2021 e per le Merengues è l'ultima occasione di monetizzare dalla sua cessione, anche se ovviamente il suo valore è molto sceso.

Come riportato dal quotidiano spagnolo, in non c'è solo il Napoli che continua a visionarlo, anche se non in modo deciso come ai tempi di Carlo Ancelotti: anche la si trova alla finestra per capire i costi di una possibile trattativa.

Altre squadre

Alla Juventus manca un trequartista vero e proprio e Sarri ne vorrebbe uno. A c'è il suo amico ed ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo, con il quale condivide anche l'agente (Jorge Mendes).

Ma sul giocatore ci sono anche alcune squadre di Premier League: in testa il solito Carlo Anceotti con l' , ma anche il , soprattutto se dovesse salutare Paul Pogba.