AS - Il Liverpool guarda in casa dell'Inter: vuole Bastoni

La società inglese sta valutando diversi profili per il dopo Lovren: tra questi anche quello del giovane centrale nerazzurro.

Dejan Lovren lascerà molto probabilmente il il prossimo giugno. In scadenza di contratto, il centrale croato è pronto a salutare il team campione in carica della dopo sei stagioni: nella lista dei possibili sostituti anche Alessandro Bastoni.

Secondo AS, infatti, il Liverpool sta valutando attentamente il profilo di Bastoni per la prossima stagione. Non potrà andare a seguirlo di persona ovviamente causa pandemia di coronavirus, ma l'idea di acquistarlo per la prossima estate è comunque concreta.

Il Liverpool vuole un giocatore giovane per la difesa di Klopp, ma due giocatori maggiormente esperti sarebbero in prima fila. Su tutti Gimenez dell'Atletico, che ha però una clausola rescissoria da 120 milioni di euro e una scadenza contrattuale nel 2023.

Altre squadre

Più accessibile il 21enne del , Upamecano, che ha dimostrato di essere pronto all'ulteriore salto grazie alle ottime prestazioni in Champions e nei piani alti della . Per Bastoni cominciano a vedersi all'orizzonte diversi interessamenti grazie al ruolo da titolare che pian piano gli ha costruito attorno Conte.

Bastoni ha un contratto fino al 23 con l' ed un prezzo cresciuto esponezialmente negli ultimi mesi, visto il duello con Godin che sembrerebbe essere stato vinto dall'ex . Occhio però anche al , altra squadra che ha messo nel mirino il giovane difensore.

Per Bastoni, prima della sospensione del campionato, si sono fatte registrare 14 presenze e un goal in , più due in Champions ed una in . Segno anche fuori dai confini del campionato sta prendendo confidenza. Con conseguente attacco dei team inglesi.