Arsenal-Valencia dove vederla: Sky o Tv8? Canale tv e diretta streaming

Arsenal e Valencia si sfidano nell'andata delle semifinali di Europa League: il ritorno è in programma giovedì 8 maggio in terra spagnola.

La sfida - , già in scena in , si rinnova anche in : e si sfidano nella semifinale d'andata della seconda competizione europea per club, con l'obiettivo di compiere un passo importante in vista del ritorno, in programma al Mestalla giovedì 8 maggio alle ore 21.

L'Arsenal si è issata appena una volta in finale, peraltro quando la competizione si chiamava non Europa League ma ancora Coppa UEFA: nel 2000 venne battuta ai calci di rigore dal dopo lo 0-0 dei 90 e poi 120 minuti. Il Valencia, invece, sogna il bis dopo 15 anni dall'unico trionfo: nel 2004 gli spagnoli, con Rafa Benitez in panchina, superarono per 2-0 il .

Le due formazioni arrivano in maniera diversa a questa semifinale: il Valencia ha iniziato la stagione in Champions League, arrivando però terzo in un raggruppamento comprendente le potenze e ; l'Arsenal ha invece superato il girone di Europa League lasciandosi alle spalle lo , il Vorskla e il Qarabag.

Sia ai sedicesimi che agli ottavi di finale l'Arsenal ha rischiato grosso, perdendo in trasferta contro BATE Borisov e ma riuscendo a ribaltare il discorso qualificazione nel ritorno in casa. Facile, invece, il doppio successo sul ai quarti. Il Valencia, invece, ha eliminato nell'ordine il , il Krasnodar (conquistando la qualificazione nel recupero del match di ritorno grazie a Gonçalo Guedes) e i connazionali del .

In questa pagina tutte le informazioni su Arsenal-Valencia: dalle formazioni alle indicazioni su diretta tv e streaming.

ARSENAL-VALENCIA IN TV E STREAMING

PARTITA Arsenal-Valencia DATA 2 maggio 2019, 21.00 DOVE Emirates Stadium, Londra ARBITRO Clement Turpin ( ) TV Sky STREAMING Sky Go

ORARIO ARSENAL-VALENCIA

La semifinale d'andata di Europa League tra Arsenal e Valencia è in programma giovedì 2 maggio, con calcio d'inizio alle ore 21.00. Si giocherà all'Emirates Stadium di Londra, casa dei Gunners. Il match di ritorno è invece in programma una settimana più tardi, giovedì 8 maggio, sempre alle ore 21.00.

Il match tra Arsenal e Valencia sarà visibile in diretta soltanto dagli abbonati a Sky, che ha acquisito in esclusiva i diritti dell'Europa League: i canali sono Sky Sport Uno e il numero 252 del satellite. Non è invece prevista la trasmissione in chiaro della gara dell'Emirates Stadium da parte di Tv8, su cui giovedì 2 maggio sarà possibile assistere ad Francoforte- .

Gli abbonati a Sky che non saranno in grado di assistere in ad Arsenal-Valencia potranno farlo in : l'emittente satellitare offre infatti la possibilità di utilizzare l'applicazione SkyGo, scaricabile e utilizzabile su vari dispositivi come pc, tablet e smartphone.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal vi offrirà la diretta dell'incontro di Europa League tra Arsenal e Valencia: al termine di un ampio prepartita, iniziato già nella mattinata di giovedì 2 maggio e comprendente ogni informazione utile durante l'avvicinamento al match, si proseguirà con le formazioni ufficiali scelte da Emery e Marcelino e infine con la diretta vera e propria, grazie alla quale vi racconteremo le azioni salienti della gara dell'Emirates Stadium.

HIGHLIGHTS ARSENAL-VALENCIA

Gli highlights di Arsenal-Valencia saranno disponibili sul sito di Sky dopo il fischio finale della gara, ma non solo: i tifosi e gli appassionati dell'Europa League potranno rivedere i migliori momenti della sfida di Londra sulla stessa Sky nei giorni successivi alla partita.

ARSENAL (4-2-3-1): Cech; Mustafi, Koscielny, Papastathopoulos, Kolasinac; Guendouzi, Xhaka; Maitland-Niles, Özil, Aubameyang; Lacazette.

VALENCIA (4-4-2): Neto; Gabriel Paulista, Garay, Diakhaby, Roncaglia; Piccini, Soler, Parejo, Gayà; Rodrigo, Guedes.

ARBITRO ARSENAL-VALENCIA

Il direttore di gara designato per l'andata delle semifinali di Europa League tra Arsenal e Valencia è un fischietto francese: si tratta di Clement Turpin, 36 anni, originario di . L'Arsenal non ha un gran ricordo di lui, che ha arbitrato il ritorno delle semifinali della scorsa edizione contro l' , approdato in finale proprio a spese dei Gunners. Turpin è reduce dall'arbitraggio del match dell'Allianz Stadium tra Juventus e .