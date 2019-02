Europa League in chiaro, le partite trasmesse da TV8

Europa League in chiaro, ecco le partite che saranno trasmesse da TV8: i sedicesimi di finale si aprono con Zurigo-Napoli.

Ad oltre due mesi di distanza dalle ultime partite, torna l’Europa League e lo fa ripartendo dai sedicesimi di finale. Il secondo torneo europeo per club per importanza si appresta quindi a vivere la sua fase più calda e, sebbene il Milan sia stato eliminato nel corso della fase a gironi, la Lazio non sarà l’unica squadra a rappresentare il calcio il italiano.

Con i biancocelesti, che hanno superato l’ostacolo del Gruppo H piazzandosi al secondo posto alle spalle dell’Eintracht di Francoforte, ci saranno infatti anche Inter e Napoli. Le due compagini sono state retrocesse dalla Champions League dopo aver fallito l’approdo agli ottavi di finale del torneo e sono ora pronte a giocarsi le proprie carte in Europa League.

Come noto, l’Europa League è un’esclusiva Sky, visto che l’emittente satellitare ne ha acquisito i diritti fino al 2021, un incontro per ogni giornata del torneo però verrà trasmesso in chiaro da TV8.

Di seuito l'elenco delle partite, dalla fase a gruppi alla fase ad eliminazione diretta, trasmesse in chiaro da TV8:

PARTITE EUROPA LEAGUE IN CHIARO SU TV8 - FASE A GIRONI

Giovedì 20 settembre 2018, ore 21.00: Dudelange-Milan - TV8

Giovedì 4 ottobre 2018, ore 21.00: Eintracht Francoforte-Lazio - TV8

Giovedì 25 ottobre 2018, ore 21.00: Olympique Marsiglia-Lazio - TV8

Giovedì 29 novembre 2018, ore 21.00: Apollon Limassol-Lazio - TV8

Giovedì 13 dicembre 2018, ore 19.00: Lazio-Eintracht Francoforte - TV8

PARTITE EUROPA LEAGUE IN CHIARO SU TV8 - SEDICESIMI DI FINALE

Giovedì 14 febbraio 2019, ore 21.00: Zurigo-Napoli - TV8