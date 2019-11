Arsenal, Unai Emery in bilico: spunta l'opzione Luis Enrique

Non sarebbe più così salda la panchina di Unai Emery. L’Arsenal avrebbe già individuato in Luis Enrique il suo possibile sostituto.

Quello dell’ non è stato un avvio di stagione all’altezza delle aspettative. Dopo una partenza discreta, i Gunners sono incappati in una sere di risultati negativi che hanno portato ad allontanarsi progressivamente dalle zone di vertice della Premier League.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

La compagine londinese, che ha messo in cascina appena due punti nelle ultime quattro uscite e che è reduce dalla sconfitta patita contro il , occupa attualmente il sesto posto in classifica, a -14 dalla capolista (che ha giocato una gara in meno).

A finire sul banco degli imputati è stato Unai Emery e nelle ultime ore hanno preso sempre più vigore le voci che vorrebbero la sua permanenza alla guida dei Gunners seriamente a rischio. Secondo quanto riportato da El Confidencial, Raul Sanllehi, l’uomo a capo del comparto sportivo dell’Arsenal, si sarebbe già mosso per trovare un sostituto dell’ex ed avrebbe già contattato un altro tecnico iberico: Luis Enrique.

L’ex allenatore del , che alla guida dei Blaugrana ha vinto tutto ciò che era possibile vincere, è fermo dallo scorso 19 giugno quando decise di lasciare il ruolo di commissario tecnico della per stare vicino a sua figlia Xana, che poi è venuta tragicamente a mancare ad appena nove anni il successivo 29 agosto.