Arsenal, il prestito di Ceballos costerà 17 milioni di euro in un anno

Il trasferimento in prestito dal Real Madrid di Ceballos costerà 17 milioni di euro in un anno all'Arsenal: il giocatore ieri ha fatto il suo debutto.

Un colpo da 15 milioni di sterline (circa 17 milioni di euro) in anno. Così il 'Sun' ha etichettato il passaggio in prestito di Dani Ceballos dal all', con il giocatore che resterà a Londra fino al 30 giugno 2020.

Cercato a lungo dal , lo spagnolo è sbarcato in nei giorni scorsi e ieri ha fatto il suo debutto con la maglia dei Gunners nell'amichevole di Emirates Cup persa per 2-1 contro il all'Emirates Stadium.

Una ventina di minuti, quella che Unai Emery ha concesso all'ultimo arrivato, con Ceballos subentrato al 70' al posto di Joe Willock, talento cresciuto nelle giovanili dell'Arsenal.

Giusto il tempo per iniziare a prendere confidenza con il nuovo stadio e mostrarsi per la prima volta ai suoi nuovi tifosi con la maglia dei Gunners indosso. Una scena che tutti i fan del club del nord di Londra sperano di poter vedere con continuità nel corso della stagione che sta per iniziare.

L'Arsenal ha infatti insistito molto per convincere il Real Madrid a concedere il prestito secco del giocatore che, sommando le varie spese, costringerà i Gunners - come detto dal 'Sun' - a sborsare circa 17 milioni di euro in un anno.

Una cifra importante, dato che si sta parlando di un prestito, ma che i londinesi sono stati disposti a spendere perchè entusiasti di quest'affare. Unai Emery è infatti convinto che l'arrivo di Ceballos possa aiutare il suo Arsenal a compiere un ulteriore passo avanti dopo quanto di ottimo già mostrato la scorsa stagione.