Arsenal-Manchester City dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il 2022 della Premier League si apre con la sfida di cartello tra Arsenal e Manchester City.

I Gunners guidati da Mikel Arteta sono reduci dal perentorio successo per 4-1 in casa del Leeds e sprizzano salute da tutti i pori grazie alle quattro vittorie consecutive in campionato che hanno proiettato i londinesi al quarto posto solitario in classifica.

All'Emirates arriva il City di Pep Guardiola: i Citizens, in formato rullo compressore in vetta alla classifica, si presentano alla sfida con un biglietto da visita che parla di nove vittorie consecutive in campionato.

Ultimo in ordine cronologico, il pirotecnico 6-3 rifilato al Leicester, preceduto dal 4-0 al Newcastle e dal 7-0 al Leeds. Un'autentica macchina da goal.

Nella scorsa stagione, a Londra, la sfida si concluse con il risultato di 1-0 in favore del City grazie allo squillo decisivo di Sterling.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Arsenal-Manchester City: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO ARSENAL-MANCHESTER CITY

Arsenal-Manchester City si giocherà sabato 1 gennaio all'Emirates Stadium di Londra. Fischio d'inizio alle ore 13.30.

DOVE VEDERE ARSENAL-MANCHESTER CITY IN TV

La sfida tra Arsenal e Manchester City verrà trasmessa in diretta su Sky. I canali sui quali sarà possibile seguire il big match di Londra sono Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Football (203 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite).

ARSENAL-MANCHESTER CITY IN DIRETTA STREAMING

Gli abbonati Sky potranno seguire il faccia a faccia tra Gunners e Citizens anche in diretta streaming attraverso Sky Go: sarà possibile collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook, oppure scaricare l'app per seguire la diretta streaming su smartphone e tablet.

Tra le opzioni a cui ricorrere c'è anche NOW, il servizio streaming on demand di Sky: una volta acquistato il pacchetto 'Sport' sarà possibile seguire la diretta del match dell'Emirates.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL-MANCHESTER CITY

ARSENAL (4-2-3-1): Ramsdale; White, Holding, Gabriel, Tierney; Thomas, Xhaka; Saka, Odegaard, Martinelli; Lacazette. All. Arteta.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Cancelo, Dias, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Fernandinho, Gundogan; Mahrez, Bernardo Silva, Sterling. All. Guardiola.