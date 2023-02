Arsenal Manchester City 1-3: Guardiola fa festa, aggancio in vetta

Il Manchester City passa sul campo dell'Arsenal e aggancia i Gunners in vetta alla Premier League. Tornano al goal De Bruyne e Haaland.

Il Manchester City vince lo scontro diretto con l'Arsenal e aggancia i Gunners al primo posto, seppure con una partita in più. Una notte perfetta per Guardiola, che ritrova anche i goal di De Bruyne e Haaland, entrambi a segno.

La prima grande occasione della partita capita sulla testa di Nketiah che, dal cuore dell'area di rigore, mette fuori su assist dalla sinistra dell'ex Zinchenko.

Poco dopo a gelare l'Arsenal è un grave errore di Tomiyasu che sbaglia il retropassaggio per Ramsdale e regala la palla a De Bruyne. Il belga scavalca l'estremo difensore con un delizioso pallonetto e firma il vantaggio del City.

Prima dell'intervallo è ancora Nketiah a portare scompiglio nell'area del City: il suo tiro viene salvato da un difensore prima di varcare la linea di porta ma l'arbitro assegna un calcio di rigore ai Gunners per il contatto tra lo stesso Nketiah e Ederson in uscita. Sul dischetto va Saka, che non sbaglia e pareggia i conti.

Nel recupero del primo tempo il City sfiora nuovamente il vantaggio ma il colpo di testa di Rodri, leggermente deviato, schizza sulla traversa.

All'inizio della ripresa Haaland conquista un calcio di rigore per la trattenuta di Gabriel ma il VAR cancella tutto per la posizione di fuorigioco del norvegese.

Il City però nella ripresa spinge e alla fine trova il goal con Grealish prima che Haaland chiuda definitivamente il discorso segnando il 3-1. La notte di Londra è dolce per Guardiola, continua invece la maledizione dell'Arsenal che perde per l'undicesima volta consecutiva contro i Citizens.

IL TABELLINO

ARSENAL-MANCHESTER CITY 1-3

Marcatori: 24' De Bruyne (M), 42' Saka (A), 72' Grealish, 82' Haaland (M)

ARSENAL (4-3-3): Ramsdale; Tomiyasu (83' White), Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Jorginho, Xhaka (83' Vieira); Saka, Nketiah, Martinelli (76' Trossard). All. Arteta

MANCHESTER CITY (3-4-2-1): Ederson; Walker, Dias, Ake; Mahrez (61' Akanji), Rodri, Gundogan, Grealish (77' Foden); De Bruyne (87' Phillips), Silva; Haaland. All. Guardiola

Ammoniti: Walker, Ederson, Bernardo, Tomiyasu, Grealish, Nketiah

Espulsi: nessuno