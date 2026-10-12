Arsenal-Lille: i dettagli della partita

Champions League - Game Week 2 13 ott 2026 - 15:00 Emirates Stadium

Arsenal F.C. e LOSC Lille scenderanno in campo il 13 ottobre 2026 alle 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

L'Arsenal ospita il Lille nella sfida europea

L'Arsenal torna all'Emirates Stadium per ospitare la squadra francese del LOSC Lille nella seconda giornata della fase della stagione regolare della UEFA Champions League 2026/27. La squadra di Mikel Arteta punta a sfruttare il buon momento in campionato e a lanciare subito un segnale forte in Europa. Per il Lille di Davide Ancelotti, la trasferta nel nord di Londra dopo la vittoria ottenuta nel fine settimana rappresenta un banco di prova stimolante sul piano dell'organizzazione e della velocità contro una delle principali contendenti della Premier League.

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Calafiori e Guimarães regalano all'Arsenal la vittoria sul Leeds

L'Arsenal arriva alla sfida di martedì sera pieno di fiducia dopo la vittoria casalinga per 2-1 contro il Leeds United, ottenuta il 10 ottobre in Premier League. Dopo essere passato in svantaggio all'inizio del secondo tempo, l'Arsenal ha pareggiato al 61' con il difensore Riccardo Calafiori, prima che il centrocampista Bruno Guimarães segnasse il gol decisivo al 69'. Con il contributo del regista offensivo Martin Ødegaard e di Bukayo Saka, l'Arsenal cercherà di prendere il controllo della partita fin dai primi minuti davanti al proprio pubblico.

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Un gol in avvio di Bakwa permette al Lille di battere il Le Havre

Il Lille arriva a Londra con il morale alto dopo la sofferta vittoria casalinga per 1-0 contro il Le Havre AC, ottenuta il 10 ottobre in Ligue 1. L'esterno Dilane Bakwa ha segnato l'unico gol al quarto minuto, assicurando i tre punti alla sua squadra alla Decathlon Arena. Con un attacco guidato dall'esperto Olivier Giroud, affiancato da Dilane Bakwa e Maurits Kjærgaard, il Lille ha qualità offensive sufficienti per mettere in difficoltà le difese europee in contropiede.

La sfida all'Emirates Stadium

Sul piano tattico, la partita di martedì propone un confronto interessante tra il pressing e il gioco basato sul possesso dell'Arsenal e la capacità del Lille di ripartire rapidamente sotto la guida di Ancelotti. L'Arsenal cercherà di controllare le zone centrali con Declan Rice e Kai Havertz, mettendo Bukayo Saka e Noni Madueke nelle condizioni di affrontare nell'uno contro uno i terzini del Lille. Il Lille, invece, farà affidamento sulla disciplina di Nabil Bentaleb e Tanguy Nianzou al centro del campo per assorbire la pressione e servire Olivier Giroud, punto di riferimento in attacco. Con punti importanti in palio nella fase campionato, la sfida di martedì promette spettacolo europeo di alto livello.

Le possibili formazioni

Arsenal: Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Guimaraes, Zubimendi; Saka, Odegaard, Eze; Gyokeres

Lille: Ozer; Ngoy, Nianzou, Alexsandro, Verdonk; Andre, Bentaleb; Bakwa, Haraldsson, Perrin; Ueda

Notizie dalle squadre e rose

Mikel Arteta deve fare i conti con un dubbio sulle condizioni fisiche di Ezri Konsa, che durante la sosta per le nazionali ha lasciato il ritiro dell'Inghilterra a causa di due problemi fisici distinti. Il difensore centrale dell'Arsenal è tornato a Londra per sottoporsi alle cure e la sua disponibilità per questa partita resta incerta. Prima del calcio d'inizio non sono state confermate altre informazioni su infortuni o squalifiche dell'Arsenal; ulteriori aggiornamenti sono attesi a ridosso della gara.

Per quanto riguarda il Lille, Davide Ancelotti non ha finora confermato assenze di rilievo. Le notizie sulla squadra ospite saranno aggiornate non appena disponibili prima della partita.

Stato di forma

L'Arsenal si presenta a questa sfida con tre vittorie nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni, anche se il suo rendimento non è privo di aspetti preoccupanti. L'ultima gara si è conclusa con una sconfitta per 3-0 contro il Brighton in Premier League, un risultato che ha evidenziato la fragilità difensiva mostrata dalla squadra in trasferta in questa stagione. Prima di quella battuta d'arresto, l'Arsenal aveva conquistato una sofferta vittoria per 1-0 sul campo del Napoli in Champions League e battuto il Chelsea per 2-1 in Premier League, dimostrando di poter competere ai massimi livelli quando esprime il suo miglior gioco.

Le ultime cinque partite del Lille raccontano una storia di incostanza. La squadra ha battuto lo Zulte Waregem per 2-1 nell'amichevole più recente, ma i risultati nelle competizioni ufficiali sono stati altalenanti: alle due vittorie consecutive in Ligue 1 contro Troyes e Tolosa hanno fatto da contraltare una sconfitta contro il Nizza e il 3-2 subito dal Real Betis in Champions League. Quest'ultima sconfitta europea, in particolare, avrà dato ad Ancelotti diversi aspetti su cui lavorare prima dell'arrivo a Londra.

Precedenti

Non sono disponibili dati su precedenti recenti tra Arsenal e Lille. I confronti diretti offrono quindi pochi elementi storici su cui basarsi, ed entrambe le squadre affronteranno la partita facendo riferimento soprattutto alla forma attuale e alla propria posizione nella competizione.