L'Arsenal rinforza ancora la difesa: ufficiale Pablo Marì, può arrivare anche Cedric

Dopo aver ufficializzato Pablo Marì, l'Arsenal è sempre più vicino a chiudere per Cedric: il portoghese aveva giocato nell'Inter la scorsa stagione.

L' di Mikel Arteta sta trovando partita dopo partita la sua identità. Il tecnico spagnolo potrebbe presto avere a disposizione un altro rinforzo, dopo aver accolto oggi ufficialmente Pablo Marì: si tratta di Cedric Soares, terzino destro di proprietà del .

Dopo l'ufficializzazione dell'arrivo del centrale spagnolo dal Flamengo in prestito con diritto di riscatto, i 'Gunners' vogliono un'alternativa naturale a Bellerin: Maitland-Niles non ha dato garanzie e Chambers dovrà stare ai box fino a fine stagione. Così, secondo 'The ', a Londra potrebbe arrivare il portoghese.

Nelle prossime 24 ore dovrebbe arrivare la chiusura dell'affare: si tratterebbe di un prestito fino a fine stagione che costerà all'Arsenal circa 6 miliioni di euro, compresa la copertura dell'ingaggio e le commissioni. Poi, a fine stagione, il contratto di Cedric col Southampton andrà in scadenza: i 'Gunners' avranno una prelazione se lo vorranno confermare.

I 'Saints' si sono già cautelati ufficializzando l'acquisto di Kyle Walker-Peters, terzino destro di proprietà del che arriva in prestito fino a fine stagione.

Cedric non è un nuome nuovo per chi segue la : la scorsa stagione ha infatti giocato nell', da gennaio a maggio. In nerazzurro ha giocato soltanto 9 partite tra campionato e coppe. Ora, dopo il rilancio nei primi 6 mesi al Southampton, proverà a ritagliarsi uno spazio a Londra.