Arsenal, Arteta trattiene Aubameyang: "Voglio che resti qui"

Pierre Emerick Aubameyang potrebbe aver voglia di cambiare aria e di lasciare l' al più presto. Ve lo abbiamo raccontato qualche giorno fa, ma adesso entra a gamba tesa Mikel Arteta, parlando proprio della situazione della punta dell'Arsenal.

Mikel Arteta non ha alcuna intenzione di perdere l'attaccante gabonese, al centro di alcune voci di mercato: , e le squadre che starebbero pensando a lui, magari già in questa sessione.

"Aubameyang via a gennaio? Non ci penso neanche, voglio che resti qui"

Dopo aver dichiarato pubblicamente di voler trattenere Aubameyang, Arteta prova a fare lo stesso anche con Xhaka, altro giocatore che ha paventato il desiderio di trasferirsi.

"Ho parlato con lui, volevo capire le sue sensazioni, volevo capire perché pensasse che questo non sia più il posto giusto per proseguire la sua carriera. Gli ho detto che ha il mio sostegno, ho detto ai suoi compagni di fargli cambiare idea perché abbiamo bisogno di lui. Voglio che rimanga, l'ho detto anche al club e al giocatore, detto questo non posso controllare quello che succederà".