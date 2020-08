L'Arsenal annuncia Salah: ma è solo un omonimo dell'egiziano

L'Arsenal ha annunciato l'ingaggio di Salah: non l'attaccante del Liverpool ma un 17enne olandese prelevato a parametro zero.

L' è una delle società da sempre più attente ai giovani profili: in questa ottica è da inquadrare l'ultimo colpo di mercato che, ad un primo impatto, magari contribuirà a creare facili entusiasmi.

E' ufficiale, infatti, l'ingaggio di Salah: no, non il famosissimo Mohamed, ma Eddine Oulad M'Hand, 17enne trequartista prelevato a parametro zero dopo l'esperienza tra le fila del in patria.

Welcome to The Arsenal, Salah 🔴 https://t.co/tYETr4QhD5 — Arsenal (@Arsenal) August 22, 2020

Il ragazzo ha firmato un contratto professionistico e sarà aggregato alle formazioni giovanili dei 'Gunners', con mister Arteta che avrà modo di osservarlo da vicino e concedergli, eventualmente, di allenarsi con la prima squadra.

Mohamed Salah resta invece fermo al suo posto, al , con cui ha da poco vinto una storica Premier League: i tifosi dei 'Reds' possono stare tranquilli, la loro stella non si muoverà.