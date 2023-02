Arnautovic ko: infortunio all'anca per l'attaccante del Bologna

Lesione all'anca destra per l'attaccante del Bologna, che non sarà a disposizione di Thiago Motta per la sfida contro l'Inter.

Non è una stagione fortunata per Marko Arnautovic. L'attaccante del Bologna ha da poco recuperato da un infortunio di natura traumatica alla caviglia rimediato nella sfida di inizio 2023 contro la Roma, ma i problemi continuano. Il centravanti austriaco è però nuovamente costretto a fermarsi, stavolta per un infortunio all'anca. A rendere note le sue condizioni è lo stesso club rossoblù sul proprio sito internet ufficiale. "Marko Arnautovic è stato sottoposto ad esami che hanno evidenziato una lesione di primo grado dell’otturatore esterno dell’anca destra, con tempi di recupero di circa due settimane". Arnautovic era appena rientrato, giocando gran parte della sfida persa dal Bologna contro il Monza, ma ha dovuto saltare l'incontro con la Sampdoria per via di un cartellino giallo che ha fatto scattare la diffida. Ora un nuovo stop, che lo toglierà dalle soluzioni offensive di Thiago Motta per almeno due settimane. L'austriaco salterà dunque l'incontro con l'Inter, sua ex squadra, in programma domenica 26 febbraio alle ore 12:30 al Dall'Ara. Da capire se riuscirà a recuperare nel giro di 14 giorni per tornare a disposizione del Bologna in vista della sfida con la Lazio dell'11 marzo. Scelti da Goal Guida TV: calcio in diretta TV e streaming

Serie A, la programmazione tv tra Sky e DAZN

Serie A: infortunati, squalificati e diffidati

Eintracht-Napoli: tv, streaming, formazioni

La Champions riparte con gli ottavi: il calendario