Armenia-Italia: dove vederla in tv e streaming

Gara per il quinto turno delle qualificazioni ad Euro 2020 tra Italia e Armenia: tutte le informazioni su dove vedere la partita in tv e streaming.

L'Armenia di Armen Gyowlbowdaġyanc' ospita al Republican Stadium di Jerevan l' di Roberto Mancini nella gara valida per il quinto turno di qualificazione a .

Sfida tra la prima e la terza del girone J, Armenia-Italia sarà un match fondamentale per le sorti delle due Nazionali. Gli azzurri arrivano a questo match a punteggio pieno, forte dei 12 punti conquistati nelle precedenti quattro gare contro Finlandia, Liechtenstein, Grecia e -Erzegovina.

13 i goal messi a segno dalla selezione di Mancini fino ad ora, a dispetto della sola rete subita proprio nell'ultima giornata disputata contro la Bosnia. A segno in quell'occasione Edin Dzeko, attaccante della che quest'anno potrà contare sugli assist di Mkhitaryan.

E proprio la stella armena è l'avversario più pericoloso in campo questa sera. Entusiasta per il recente passaggio in giallorosso nell'ultimo giorno di calciomercato, l'ex vuole subito mostrare all'Italia le sue doti.

Sarà lui a provare a guidare l'Armenia verso quello che sarebbe il terzo successo nel girone. Fino ad ora la Nazionale di Gyowlbowdaġyanc' ha infatti collezionato due sconfitte contro Bosnia-Erzegovina e Finlandia e due vittorie con Liechtenstein e Grecia.

L'ultimo precedente tra Italia e Armenia risale invece alle qualificazioni per i Mondiali del 2014, quando il risultato finale fu 2-2. In quell'occasione si giocò a e a segnare le reti azzurre furono Florenzi e Balotelli.

In questa pagina potete trovare tutte le informazioni su Armenia-Italia: dalle ultime notizie relative alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire il match in tv e streaming.

ARMENIA-ITALIA: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Armenia-Italia DATA 5 settembre 2019, ore 18.00 DOVE Republican Stadium, Jerevan (Armenia) ARBITRO D. Siebert (GER) TV Rai STREAMING Rai Play

ORARIO ARMENIA-ITALIA

Armenia-Italia si disputerà giovedì 5 settembre 2019 al Republican Stadium di Jerevan. Il calcio d'inizio dell'incontro, valido per il quinto turno delle qualificazioni ad Euro 2020, sarà alle ore 18.00.

La gara Armenia-Italia sarà trasmessa in diretta e in esclusiva in Italia dalla Rai, come accade sempre per le partite della Nazionale. Il canale di riferimento sarà nello specifico Rai 1, con Alberto Rimedio in telecronaca.

Chi non può seguire Armenia-Italia in , avrà la possibilità di vedere il match anche in diretta su Rai Play. Attraverso il sito ufficiale e l'app dedicata chiunque potrà così restare aggiornato con quanto accade da Jerevan anche in mobilità.

Mancini pare avere le idee chiare per questo importante match di qualificazione a Euro 2020. Il CT azzurro dovrebbe schierare una difesa a quattro con Bonucci e Romagnoli centrali e Florenzi ed Emerson nel ruolo di terzini.

A comporre il centrocampo saranno invece Barella, Jorginho e Verratti: l'ex giocatore del è favorito sul compagno di squadra Sensi, nonostante lo splendido avvio di stagione di quest'ultimo.

In attacco, infine, Belotti al momento è avvantaggiato su Immobile per una maglia da titolare, con Bernardeschi, Chiesa ed El Shaarawy che si giocano i due posti rimanenti nel tridente: favoriti i primi due.

Nell'Armenia è invece molto atteso Mkhitaryan, stella della propria Nazionale nonché ultimo acquisto di mercato della Roma.

ARMENIA (4-2-3-1): Hayrapetyan; Hambardzumyan, Haroyan, Ishkhanyan, Hovhannisyan; Mkrtchyan, Grigoryan; Barseghyan, Mkhitaryan, Ghazaryan; Karapetyan.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Romagnoli, Emerson; Sensi, Jorginho, Verratti; Bernardeschi, Belotti, Chiesa.