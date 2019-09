Armenia-Italia 1-3: Rimonta vincente, azzurri a punteggio pieno

L'Italia fa cinque su cinque: 1-3 all'Armenia, passata in vantaggio con Karapetyan e rimontata da Belotti, Lorenzo Pellegrini e da un autogoal.

L' non sbaglia un colpo nella corsa verso : quinta vittoria in cinque partite per la Nazionale che sbanca anche Yerevan, infliggendo all'Armenia un grosso dispiacere in rimonta. Ora testa all'impegno di domenica sul campo della Finlandia.

Il primo squillo è di marca armena con Karapetyan, ben servito da Mkhitaryan: Donnarumma blocca facilmente. Il portiere del nulla può in seguito sul diagonale dello stesso Karapetyan, innescato da Barseghyan che in precedenza aveva recuperato il pallone anticipando un non reattivo Barella. Bernardeschi prova a guidare la riscossa azzurra ma il suo tiro dal centro dell'area è deviato in corner dalle unghie di Ayrapetyan.

L'Italia migliora alla distanza e il pari è la naturale conseguenza: Emerson per Belotti che da due passi non può proprio sbagliare. Passa un minuto ed è Bernardeschi a sfiorare il vantaggio: il suo sinistro a giro scheggia la traversa. Il forcing dei ragazzi di Mancini è alto: a Belotti viene annullata una rete per giusta posizione di fuorigioco, poco dopo strozza la conclusione da buona posizione.

Nel recupero del primo tempo c'è l'espulsione per doppio giallo di Karapetyan, reo di aver saltato col gomito alto in un contrasto aereo con Bonucci (troppo severo l'arbitro). L'ultima occasione non viene sfruttata clamorosamente da Belotti, che sbaglia la coordinazione dopo un comodo assist di Chiesa.

Nonostante l'uomo in più l'Italia fatica a costruire azioni pericolose e rischia di capitolare con Mkhitaryan, contrato in calcio d'angolo da Emerson. Mancini inserisce Sensi e Lorenzo Pellegrini, mosse vincenti: il romanista raddoppia con un colpo di testa su assist di Bonucci. Il tris è una sfortunata autorete di Ayrapetyan: il pallone calciato da Belotti colpisce prima il palo e poi la schiena del portiere, carambolando in fondo al sacco. Annullato un altro goal a Belotti in pieno recupero.

IL TABELLINO

ARMENIA-ITALIA 1-3

Marcatori: 11' Karapetyan (A), 28' Belotti (I), 77' Lo. Pellegrini (I), 80' aut. Ayrapetyan (I)

ARMENIA (4-2-3-1): Ayrapetyan 6; Hambardzumyan 5,5, Haroyan 5,5, Calisir 5,5, Hovhannisyan 6,5; Mkrtchyan 6, Grigoryan 6 (57' Hovsepyan 6); Barseghyan 6,5 (57' Adamyan 6), Mkhitaryan 6,5, Ghazaryan 6 (82' Babayan sv); Karapetyan 5. Ct. Gyulbudaghyants

ITALIA (4-3-3): Donnarumma 6; Florenzi 6, Bonucci 6,5, Romagnoli 5,5, Emerson 7; Barella 5 (69' Sensi 6), Jorginho 6, Verratti 6; Bernardeschi 5 (83' Lasagna sv), Belotti 6,5, Chiesa 5,5 (61' Lo. Pellegrini 7). Ct. Mancini

Arbitro: Daniel Siebert ( )

Ammoniti: Verratti (I), Ghazaryan (A), Barseghyan (A), Barella (I)

Espulsi: Karapetyan (A) per somma di ammonizioni