Arthur all'Arsenal? I Gunners continuano il pressing

L'Arsenal non molla la presa su Arthur. Il centrocampista brasiliano della Juventus è l'obiettivo primario dei Gunners per rinforzare il reparto in questo calciomercato invernale, che veleggia veloce verso la sua conclusione. A poco più di una settimana dal termine, i londinese spingono per portarlo in Premier.

Il problema, come raccolto da Goal, è che la Juventus non vuole lasciare partre Arthur senza un sostituto. Pastorello, agente dell'ex Barcellona, si è recato negli uffici dell'Arsenal per discutere del possibile trasferimento, ma la società bianconera non cambia idea: prima serve un altro interprete in mezzo.

La questione calciomercato in entrata non si è però minimamente sbloccata in casa Juventus, visto che il Lione chiede 45 milioni per Bruno Guimaraes, troppi per i bianconeri, e nessuna trattativa è ancora partita per portare in Italia Denis Zakaria del Borussia Monchengladbach.

Per quanto riguarda la tipologia del traferimento, anche in questo caso le parti sono distanti: l'Arsenal punta sul prestito semestrale pagando l'ingaggio di Arthur, mentre la Juventus punta ad o un prestito più lungo, magari con l'eventuale riscatto al termine dello stesso.

Da canto suo Arthur è convinto del suo futuro: vuole trasferirsi a Londra, visto che il giocatore della Juventus vede la Premier League come il miglior campionato del mondo. Per un trasferimento sull'isola, però, sia il calciomercato di Madama dovrà avanzare in entrata.

Arthur non ha mai brillato alla Juventus dopo lo scambio con Pjanic del 2020. Solamente in poche circostanze ha fatto registrare prestazioni da incorniciare, sulle quali l'Arsenal si è concentrato per questo inizio 2022. L'operazione, però, non è affatto facile.