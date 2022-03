Argentina-Venezuela dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

ARGENTINA-VENEZUELA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Argentina-Venezuela

Argentina-Venezuela Data: 26 marzo 2022

26 marzo 2022 Orario: 00.30 italiane

00.30 italiane Canale tv: MOLA

Streaming: MOLA

Tempo di qualificazioni anche in Sud America: l'Argentina ospita il Venezuela per la penultima gara per decidere chi andrà a disputare i Mondiali in Qatar.

Sfida più per l'onore che per i punti in classifica, a dire la verità: sia l'Argentina che il Venezuela hanno già "chiuso" il proprio percorso.

L'Albiceleste è certa del secondo posto (a 35 punti) e della qualificazione, festeggiata contro il Brasile, ma spera di chiudere in vetta alla graduatoria.

La Vinotinto di José Pekerman, invece, è un po' la delusione di queste qualificazioni, all'ultimo posto a 10 punti, a -3 dal Paraguay penultimo. Per il Venezuela 3 vittorie, 1 pareggio e 12 sconfitte. Troppo poco.

In questo articolo troverete tutte le informazioni utili su Argentina-Venezuela: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO ARGENTINA-VENEZUELA

La gara tra Argentina e Venezuela verrà disputata nella notte tra il 25 e il 26 marzo 2022 allo stadio "Monumental" di Buenos Aires. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 00:30 italiane.

DOVE VEDERE ARGENTINA-VENEZUELA IN TV

Sarà possibile seguire Argentina-Venezuela in diretta TV su MOLA, piattaforma streaming che detiene i diritti delle qualificazioni Mondiali. Per farlo bisognerà scaricare l'app su una moderna Smart TV oppure optare per periferiche come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick, su un Android Tv.

ARGENTINA-VENEZUELA IN DIRETTA STREAMING

La diretta streaming di Argentina-Venezuela sarà fruibile sul sito ufficiale di MOLA, piattaforma che, come spiegato, detiene i diritti di trasmissione LIVE delle gare delle qualificazioni ai Mondiali 2022.

PROBABILI FORMAZIONI ARGENTINA-VENEZUELA

Scaloni con il 4-3-3 con Martinez tra i pali, Molina, Pezzella, Otamendi e Acuna in difesa. In mediana spazio a De Paul, Rodriguez e Lo Celso, in avanti, con Lautaro Martinez out per la positività al Covid, Di Maria, Messi e Ocampos.

Pekerman con un 4-4-2 con Farinez in parti, Gonzalez, Ferraresi, Velazquez e Gonzalez in difesa. A centrocampo andranno Savarino, Rincon, José Martinez e Soteldo, con Josef Martinez e Ramirez in avanti.

ARGENTINA (4-3-3): E. Martinez; Molina, Pezzella, Otamendi, Acuna; De Paul, G. Rodriguez, Lo Celso; Di Maria, Messi, Ocampos.

VENEZUELA (4-4-2): Fariñez; A. Gonzalez, Ferraresi, Velazquez, O. Gonzalez; Savarino, Rincon, José Martinez, Soteldo; Josef Martinez, Ramirez.