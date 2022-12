Argentina-Francia, decise le divise: sudamericani in biancoceleste, transalpini in blu

L'Argentina giocherà la finale con la classica divisa utilizzata anche nei trionfi del 1978 e 1986. Francia in blu come nel 2018.

Cresce l'attesa per conoscere chi, tra Argentina e Francia, si laureerà campione del mondo a Qatar 2022: appuntamento alle ore 16 italiane di domenica per la finalissima in scena al 'Lusail Stadium', inedito assoluto per quanto riguarda l'ultimo atto.

A tre giorni dal calcio d'inizio, la FIFA ha comunicato le divise che verranno indossate dalle due nazionali: Messi e compagni si vestiranno di biancoceleste con pantaloncini e calzettoni bianchi, mentre Mbappé e soci scenderanno in campo totalmente in blu.

L'Argentina spera dunque di replicare i trionfi del 1978 e 1986 quando, guarda caso, la maglia fu sempre la tradizionale camiseta albiceleste, con l'unica differenza dei pantaloncini che all'epoca furono neri. Nelle due finali perse nel 1990 e 2014, la divisa era invece azzurra, ossia la seconda.

Outfit uguale rispetto all'ultima finale vinta anche per la Francia, che nel 2018 battè la Croazia sempre di blu vestita. Colori diversi, invece, per quanto riguarda le maglie dei due portieri: quella di Emiliano Martinez sarà verde, Hugo Lloris vestirà il giallo.