In Argentina nasce una contropetizione: "Affinché la Francia smetta di piangere"

Non si placano le polemiche tra tifosi argentini e francesi dopo la discussa finale mondiale che ha visto il trionfo di Messi e compagni ai calci di rigore: in Francia è stata addirittura lanciata una petizione atta ad ottenere una nuova disputa dell'incontro che ha raggiunto quota 200mila firme, ma la risposta dal Sudamerica non si è fatta attendere. Un sostenitore dell'Albiceleste ha infatti avviato una contropetizione in risposta a quella degli ultimi avversari, dal titolo 'France Stop Crying'. In parole povere: 'La Francia smetta di piangere'. La petizione ha raccolto 50mila firme a poche ore dal suo lancio e l'ideatore, Valentin Gomez, ha anche spiegato le ragioni di questa mossa, come riportato da 'RMC Sport'. "Da quando abbiamo vinto la finale dei Mondiali, i francesi non hanno mai smesso di piangere, lamentarsi e non accettare la nostra vittoria. Questa petizione punta a mettere un freno a questi pianti e a far sì che in Francia accettino che Messi sia il miglior giocatore della storia con Mbappé come 'figlio'". Insomma, a quasi una settimana dal triplice fischio di una delle partite più entusiasmanti di sempre, il fuoco dei contrasti non accenna a spegnersi e rischia di divampare ulteriormente. A colpi di petizioni online.