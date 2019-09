Areola al Real Madrid, Keylor Navas al PSG: ufficiale lo scambio di portieri

Lo scambio di portieri tra Real Madrid e PSG è ufficiale: Keylor Navas in Francia a titolo definitivo, Areola ai Blancos in prestito secco.

Non si muoverà Neymar, ma l'asse tra e rimane comunque caldo e regala un doppio colpo.

È infatti ufficiale lo scambio di portieri tra i due club, con Keylor Navas che diventa ufficialmente il nuovo numero uno del e Alphonse Aréola che vola dai 'Blancos', dove sarà il vice di Courtois.

🆕 @AreolaOfficiel est prêté au @realmadrid jusqu’au 30 juin 2020. ✍️



Ce prêt de l’international français, qui reste lié au Paris Saint-Germain jusqu’en 2023, n’est pas assorti d’une option d’achat. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 2, 2019

L'estremo difensore costaricense lascia così il Bernabéu a titolo definitivo, dopo aver vinto tre da titolare con la maglia dei 'Blancos'. È il terzo colpo tra i pali dell'estate del PSG, dopo il giovane Bulka dal e Sergio Rico dal .

Aréola è invece l'ultimo affare del Real Madrid. Lascia il club in cui è cresciuto e con cui ha collezionato 107 presenze ma in prestito secco, senza alcuna opzione d'acquisto in favore dei Merengues.