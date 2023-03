Arbitro sospeso in Egitto: ha annullato un goal dopo aver rivisto il replay su uno smartphone

Senza l'ausilio del VAR, in seconda divisione egiziana un arbitro ha provato ad aggirare il problema. Ma non è andata a finire come immaginava.

Da ormai diversi anni il VAR è uno degli strumenti più preziosi a disposizione delle classi arbitrali di tutto il mondo. La tecnologia ha ridotto gli errori e le sviste, pur non eliminandoli del tutto, e si continua a lavorare per renderlo sempre più affidabile. In non tutti i campionati è però disponibile il monitor a bordo campo, dunque dove non arriva la tecnologia si prova a ricorrere alla fantasia. L'ultimo caso in ordine cronologico arriva dall'Egitto. L'arbitro egiziano Mohamed Farouk è stato sospeso per aver usato il telefonocellulare di uno spettatore per rivedere un goal, annullandolo, durante la sfida tra Al-Nasr e Suez. Nella Serie B egiziana non c'è ancora il VAR, dunque il direttore di gara ha provato a utilizzare questo escamotage per aggirare il problema. Un'iniziativa non gradita dalla Federazione calcistica egiziana, che ha deciso di sospendere Mohamed Farouk a tempo indeterminato. La mossa dell'arbitro non è piaciuta molto nemmeno ai tifosi dell'Al-Nasr, che hanno protestato in maniera veemente e hanno minacciato azioni legali contro l'arbitro. Scelti da Goal Italia-Inghilterra: tv, streaming, formazioni

Qualificazioni Europei 2024: gironi, calendario e risultati

Guida TV: calcio in diretta TV e streaming

Date, partite e orari: il calendario della Serie A

Serie A: infortunati, squalificati e diffidati