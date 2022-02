Chi arbitra Napoli-Inter? Terna e precedenti

Ci siamo, è il momento di Napoli-Inter. Gli azzurri, secondi in classifica insieme al Milan, a caccia del sorpasso ai danni dei nerazzurri, in vetta al campionato di Serie A seppur con la sfida contro il Bologna da recuperare. Passo dopo passo. Per ora, la possibilità di sorpasso o di fuga in classifica.

Il match di sabato 12 febbraio 2022, previsto alle ore 18 (il secondo di giornata dopo Lazio-Bologna), sarà senza dubbio il match di cartello nel 25esimo turno. Tante le squadre interessate, dal Milan all'Atalanta, passando per la Juventus, attualmente tutte in corsa per i posti Champions e chi più chi meno, per il titolo.

L'articolo prosegue qui sotto

NAPOLI-INTER, CHI È STATO SCELTO COME ARBITRO?

Confermate le indiscrezioni di mercoledì: sarà Daniele Doveri il direttore di gara per Napoli-Inter. Il fischietto 44enne della sezione di Roma 1 è in Serie A da oltre un decennio e tra il 2018 e il 2021 è riuscito a raggiungere anche il riconoscimento di arbitro UEFA e FIFA. In passato ha arbitrato match d'elite come Inter-Juventus, Derby d'Italia del 2015, nonchè la finale di Coppa Italia 2020 tra Napoli e Juventus.

I PRECEDENTI CON NAPOLI E INTER

Sono proprio tali sfide appena citate alcune delle più famose partite con protagoniste Napoli e Inter. In occasione della finale di Coppa Italia, gli azzurri ebbero la meglio sulla Juventus ai calci di rigore, mentre nel 2015 i bianconeri espugnarono San Siro battendo i nerazzurri.

Nel 2021/2022 Doveri ha arbitrato in stagione l'Inter sia nel Derby dell'andata, sia nella finale di Supercoppa Italiana: 1-1 contro il Milan, vittoria del trofeo ai danni della Juventus a inizio anno. Prima volta in stagione invece per quanto riguarda il Napoli. Ad aprile ha comunque diretto proprio l'ultimo Napoli-Inter: ad aprile 1-1 con rete di Eriksen e autogoal di Handanovic.

IL BILANCIO CON NAPOLI E INTER

Doveri ha arbitrato 31 volte il Napoli: record durante la sua carriera da arbitro. In queste occasioni sono arrivate diciotto vittorie per gli azzurri e cinque sconfitte, a fronte di otto pareggi. Il direttore di gara è stato selezionato per una gara dell'Inter in 24 occasioni, con dieci successi, otto pari e sei k.o. per i meneghini.

LA TERNA DI DOVERI

I guardalinee che completeranno la terna arbitrale per Napoli-Inter sono Costanzo e Imperiale, assistenti di Doveri. Il quarto uomo del big match di Serie A sarà Dosso, mentre al VAR ci sarà Di Paolo. Completa il quadro Valeriani, scelto per l'AVAR.