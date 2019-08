Da arbitro ad allenatore, Marco Rodríguez guiderà il Salamanca CF UDS

Direttore di gara di Brasile-Germania 1-7 del Mondiale 2014, Marco Rodríguez guiderà ora il Salamanca: nuova carriera da allenatore per l'ex arbitro.

Da arbitro ad allenatore. È la storia di, ex direttore di gara messicano che ora darà inizio alla sua nuova carriera da tecnico. 'Chiquimarco', come è soprannominato, guiderà infatti il, squadra militante nel gruppo 2 della terza divisione del calcio spagnolo, la Segunda división B.

A dare la notizia è stato il diretto interessato, che, tramite i propri profili social, ha annunciato di fatto questa nuova esperienza. Rodríguez al Salamanca CF UDS prenderà il posto di José Luis Trejo, allenatore al quale la FFEF non ha rinnovato la licenza tecnica.

Con la convicción de lo que se espera y lo que está por venir.

🇲🇽🛫🇪🇸 @SalamancaCFUDS #JugamosTodos 🏆. pic.twitter.com/DYja9rYgK7 — El Árbitro Entrenador (@ChiquimarcoMx) August 20, 2019

Sarà dunque la il luogo in cui l'ex arbitro darà inizio alla sua nuova carriera da allenatore, ovvero proprio il paese in cui ha iniziato a seguire corsi specifici nello stesso periodo in cui collaborava per il canale sportivo GOL.

"È lì che ho studiato e ho preso il titolo. Ho conseguito un master in Spagna, ho preso le licenze UEFA e ora ho questa opportunità, che è la grande opportunità che avevo chiesto. Ho lavorato per anni per questo. Non ci sono limiti amministrativi che mi impediscono di raggiungere grandi scenari, aspiro anche alla Champions. Una volta ho detto che avrei allenato la Nazionale messicana. Sono aperto a tutto".

Queste le parole rilasciate da Rodríguez prima di partire per la Spagna e riportate da 'Marca'.

Appeso il fischietto al chiodo nel 2014, nel corso della sua carriera da direttore di gara Rodríguez ha arbitrato anche la semifinale del Mondiale tra e , terminata 7-1 per i tedeschi.

A ricordarselo è però anche l' , dal momento che proprio lui era in campo quando Suarez morse Chiellini in un noto Italia- sempre del Mondiale 2014. Due gare passate a loro modo alla storia e che Rodríguez ha vissuto da molto vicino.