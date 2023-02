Araujo al Barcellona? Saltato per 18 secondi

Secondo i balugrana l'arrivo del terzino non è andato in porto per una manciata di secondi: "Vediamo ciò che dice la FIFA".

La storia del calciomercato è piena di trasferimetni saltati per pochi minuti. Istanti che hanno portato il destino ad evolversi in maniera differente. Rammarico, rimpianto e ciò che poteva essere. Alcuni colpi, come quello di Julian Araujo, sono sfumati veramente per pochi secondi.

Parliamo della sessione di calciomercato appena conclusa, con il Barcellona che ha provato a regalare a Xavi alcuni innesti, senza però riuscire a prelevare nemmeno un giocatore. Araujo sarebbe stato un innesto per la squadra B, per poi provare ad effettuare il salto nella prima.

In forza ai Los Angeles Galaxy, Araujo è saltato veramente per una manciata di secondi, come evidenziato dal direttore sportivo Alemany:

" Fin dall'inizio era chiaro che sarebbe stato un giocatore del Barça Atlétic. È vero che non si è potuto fare per un errore di sistema. È stato per 18 secondi, vedremo cosa dice la FIFA".

18 secondi appena hanno privato il Barcellona B, anche se Araujo non si sarebbe subito unito agli altri difensori atualmente a disposizione di Xavi. Resta un curioso affare sfumato all'ultimissimo momento, una corsa contro il tempo persa dai catalani.

Araujo, classe 2001, è uno dei migliori terzini della MLS, che ha scelto la Nazionale messicana per la sua carriera, dopo aver inizialmente optato per quella statunitense,di cui ha fatto parte sia nelle rappresentative giovanili, sia in quella maggiore.

Prima di scegliere la bandiera messicana. In estare il trasferimento al Barcellona tornerà di moda: il suo arrivo in Europa sembra solamente essere rimandato.