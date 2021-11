Disavventura Araujo in Barcellona-Benfica: esulta per un goal annullato e si infortuna

Non è andata esattamente come sperava la seconda gara di Xavi sulla panchina del Barcellona: dopo aver battuto l'Espanyol all'esordio nel derby catalano in Liga, il nuovo tecnico blaugrana non è andato oltre lo 0-0 interno contro il Benfica in Champions League.

Un risultato che consente di mantenere due punti di vantaggio sui portoghesi ad una giornata dal termine, distanza per nulla rassicurante: tra due settimane Piqué e compagni giocheranno all'Allianz Arena per affrontare il Bayern Monaco e, in caso di contemporaneo successo del Benfica sulla Dinamo Kiev, saranno costretti a vincere per evitare l'eliminazione.

L'articolo prosegue qui sotto

Uno scenario che sembrava completamente scongiurato al minuto 83', quando Araujo ha beffato Vlachodimos con un inserimento da attaccante puro: una conclusione al volo da apprezzare in più salse, vanificata dalla leggera posizione di offside del difensore uruguaiano che però inizialmente non si è accorto dell'irregolarità.

Araujo ha infatti esultato scivolando sull'erba del 'Camp Nou' in direzione di una bandierina, gesto che gli è costato caro: per la precisione un infortunio di natura muscolare, quanto basta per essere sostituito con Eric Garcia.

Oltre al danno anche la beffa per Araujo, il cui goal avrebbe regalato la qualificazione con un turno d'anticipo al Barcellona, costretto invece a giocarsi il tutto per tutto all'ultima giornata: con lo spauracchio della discesa in Europa League ad aleggiare come un fantasma sulle teste dei giocatori.